Тренер "Шахтера" рассказал, кого больше всего боится в "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
На открытой тренировке "Шахтера" Каштру назвал самого опасного игрока киевлян.
"Больше всего в" Динамо "стоит опасаться Вербичи. Если он будет играть, то это тот футболист, к которому мы должны быть очень внимательны. Самое главное - это динамика команды. Мы рассматриваем" Динамо "как команду, которую нужно уважать. Они пытаются привести соперника на один из флангов, а затем поменять и провести атаку по другому флангу. в последней трети очень часто идет подача в штрафную. Это заставляет нашу линию обороны садиться. Мы не должны фокусироваться только на одном игроке. Внимание будет ко всей команды ", - сказал Каштру .
Матч за Суперкубок состоится 28 июля, начало - в 21.00.
- 23 июля стали известно, что нигерийский форвард "Шахтера" Оларенваджу Кайоде может перейти в московский "Спартак".
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