Как голосовали украинцы по регионам. Карта
26 июля, 2019, 11:48
ЦИК обработала 100% протоколов. За какие партии голосовали украинцы в областях
Об этом говорится на сайте ЦИК.
Партия "Слуга народа" набрала больше всего голосов в следующих областях:
- Винницкая - 37,9%
- Волынская - 41,76%
- Днепропетровская - 56,7%
- Житомирская - 47,04%
- Закарпатская - 49,86%
- Запорожская - 48,39%
- Ивано-Франковская - 33,81%
- Киевская область - 46,42%
- Кировоградская - 51,4%
- Николаевская - 52,14%
- Одесская - 47,03%
- Полтавская - 52,53%
- Ровенская - 41,87%
- Сумская - 50,94%
- Тернопольская - 31,51%
- Харьковская - 42,72%
- Херсонская - 49,71%
- Хмельницкая - 46,77%
- Черкасская - 51,03%
- Черновицкая - 50,67%
- Черниговская - 44,26%
- г. Киев - 36,46%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала больше голосов по сравнению с другими партиями в Донецкой (43,41%) и Луганской (49,83%) областях.
Львовщину "взяла" партия "Голос" - 23,09%.
Напомним, что ЦИК посчитала 100% протоколов:
- Слуга народа - 43,16%;
- ОП - За жизнь - 13,05%;
- Батькивщина - 8,18%;
- Европейская солидарность - 8,10%;
- Голос - 5,82%.
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