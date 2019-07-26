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Espreso.tvОбществоКак голосовали украинцы по регионам. Карта

Как голосовали украинцы по регионам. Карта


фото: Reuters
ЦИК обработала 100% протоколов. За какие партии голосовали украинцы в областях

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Партия "Слуга народа" набрала больше всего голосов в следующих областях:

  • Винницкая - 37,9%
  • Волынская - 41,76%
  • Днепропетровская - 56,7%
  • Житомирская - 47,04%
  • Закарпатская - 49,86%
  • Запорожская - 48,39%
  • Ивано-Франковская - 33,81%
  • Киевская область - 46,42%
  • Кировоградская - 51,4%
  • Николаевская - 52,14%
  • Одесская - 47,03%
  • Полтавская - 52,53%
  • Ровенская - 41,87%
  • Сумская - 50,94%
  • Тернопольская - 31,51%
  • Харьковская - 42,72%
  • Херсонская - 49,71%
  • Хмельницкая - 46,77%
  • Черкасская - 51,03%
  • Черновицкая - 50,67%
  • Черниговская - 44,26%
  • г. Киев - 36,46%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала больше голосов по сравнению с другими партиями в Донецкой (43,41%) и Луганской (49,83%) областях.

Львовщину "взяла" партия "Голос" - 23,09%.

Напомним, что ЦИК посчитала 100% протоколов:

  1. Слуга народа - 43,16%;
  2. ОП - За жизнь - 13,05%;
  3. Батькивщина - 8,18%;
  4. Европейская солидарность - 8,10%;
  5. Голос - 5,82%.

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