Как голосовали украинцы по регионам. Карта

26 июля, 2019, 11:48

ЦИК обработала 100% протоколов. За какие партии голосовали украинцы в областях

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Партия "Слуга народа" набрала больше всего голосов в следующих областях:

Винницкая - 37,9%

Волынская - 41,76%

Днепропетровская - 56,7%

Житомирская - 47,04%

Закарпатская - 49,86%

Запорожская - 48,39%

Ивано-Франковская - 33,81%

Киевская область - 46,42%

Кировоградская - 51,4%

Николаевская - 52,14%

Одесская - 47,03%

Полтавская - 52,53%

Ровенская - 41,87%

Сумская - 50,94%

Тернопольская - 31,51%

Харьковская - 42,72%

Херсонская - 49,71%

Хмельницкая - 46,77%

Черкасская - 51,03%

Черновицкая - 50,67%

Черниговская - 44,26%

г. Киев - 36,46%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала больше голосов по сравнению с другими партиями в Донецкой (43,41%) и Луганской (49,83%) областях.

Львовщину "взяла" партия "Голос" - 23,09%.

Напомним, что ЦИК посчитала 100% протоколов: