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Espreso.tvОбществоЦИК обработала почти 100% протоколов

ЦИК обработала почти 100% протоколов

По результатам обработки 99,94% протоколов голосования на выборах в Верховную Раду, партия-победитель "Слуга народа" получила 43,16% поддержки избирателей

Об этом сообщает сайт ЦИК.

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,04%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" (8,10%).

Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" с результатом 5,82%.

Среди партий, не преодолевших проходной барьер в 5%, больше всего избиратели поддержали "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,01%.

  • Напомним, по данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%,"Украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
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