Зеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки
25 июля, 2019, 11:40
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки
Об этом сообщает сайт президента.
"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №553 / 2019 .
Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры в Львовском университете бизнеса и права.
К середине февраля 2018 года работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.
Напомним, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Больше о нем читайте здесь .
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