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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки

Зеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №553 / 2019 .

Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры в Львовском университете бизнеса и права.

К середине февраля 2018 года работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

Напомним, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Больше о нем читайте здесь .

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