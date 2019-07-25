Зеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки

25 июля, 2019, 11:40

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №553 / 2019 .

Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры в Львовском университете бизнеса и права.

К середине февраля 2018 года работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

Напомним, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Больше о нем читайте здесь .