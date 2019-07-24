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Espreso.tvСпортУсик рассказал, с кем хотел бы драться прямо сейчас

Усик рассказал, с кем хотел бы драться прямо сейчас


фото: 112.ua
Украинский боксер Александр Усик заявил, что готов боксировать с обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером

Слова Усика приводит Sky News в youtube.

"С кем бы из тройки Фьюри, Джошуа, Уайлдер я хотел бы боксировать прямо сейчас? Уайлдер, у него есть пояс. Мне не нужно адаптироваться для супертяжелого дивизиона. Раньше я убирал в килограммах, а сейчас в своем весе, в которой живу .

Я тренируюсь так же, как и к боям в тяжелом весе. Вообще, мы в подготовке к каждому бою вводим что-то новое ", - сказал Усик.

 

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