Усик рассказал, с кем хотел бы драться прямо сейчас
24 июля, 2019, 09:16
Украинский боксер Александр Усик заявил, что готов боксировать с обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером
Слова Усика приводит Sky News в youtube.
"С кем бы из тройки Фьюри, Джошуа, Уайлдер я хотел бы боксировать прямо сейчас? Уайлдер, у него есть пояс. Мне не нужно адаптироваться для супертяжелого дивизиона. Раньше я убирал в килограммах, а сейчас в своем весе, в которой живу .
Я тренируюсь так же, как и к боям в тяжелом весе. Вообще, мы в подготовке к каждому бою вводим что-то новое ", - сказал Усик.
- 23 июля украинский боксер Александр Усик рассказал о том, с кем бы он хотел встретиться на профи ринге.
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