Украинец помог команде Реброва победить в квалификации ЛЧ

25 июля, 2019, 08:34

Украинский полузащитник Александр Зубков помог венгерскому "Ференцварошу" во главе с Сергеем Ребровым преодолеть мальтийскую "Валлетту"

Об этом сообщает "Трибуна" .

В домашнем матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" обыграл мальтийскую "Валлетту" со счетом 3: 1. На 59-й минуте Зубков отдал голевую передачу. По будапештскую команду весь матч сыграли украинцы Даниил Игнатенко, Александр Зубков и Игорь Харатин.

Повторная встреча состоится 30 июля.