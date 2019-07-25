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Espreso.tvСпортУкраинец помог команде Реброва победить в квалификации ЛЧ

Украинец помог команде Реброва победить в квалификации ЛЧ


фото: ua-football.com
Украинский полузащитник Александр Зубков помог венгерскому "Ференцварошу" во главе с Сергеем Ребровым преодолеть мальтийскую "Валлетту"

Об этом сообщает "Трибуна" .

В домашнем матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" обыграл мальтийскую "Валлетту" со счетом 3: 1. На 59-й минуте Зубков отдал голевую передачу. По будапештскую команду весь матч сыграли украинцы Даниил Игнатенко, Александр Зубков и Игорь Харатин.

Повторная встреча состоится 30 июля.

 

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