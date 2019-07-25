Украинец помог команде Реброва победить в квалификации ЛЧ
25 июля, 2019, 08:34
Украинский полузащитник Александр Зубков помог венгерскому "Ференцварошу" во главе с Сергеем Ребровым преодолеть мальтийскую "Валлетту"
Об этом сообщает "Трибуна" .
В домашнем матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" обыграл мальтийскую "Валлетту" со счетом 3: 1. На 59-й минуте Зубков отдал голевую передачу. По будапештскую команду весь матч сыграли украинцы Даниил Игнатенко, Александр Зубков и Игорь Харатин.
Повторная встреча состоится 30 июля.
- 18 июля главный тренер венгерского "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров прокомментировал победу над "Лудогорца" и выход до 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов .
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