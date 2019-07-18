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Espreso.tvСпортРебров рассказал, как удалось пробиться во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Ребров рассказал, как удалось пробиться во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов


фото: fradi.hu
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров прокомментировал победу над "Лудогорцем" и выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Цитирует Реброва официальный сайт "Ференцвароша".

"Это была настоящая командная работа. Мне не нужно никого выделять, вся команда добилась этого успеха. Я видел глаза игроков перед матчем, ту концентрацию. Я знаю своих футболистов, знаю, на что они способны, поэтому с первой минуты поединка я верил в наши шансы пройти дальше. Рад, что мы порадовали поклонников "Ференцвароша". Я очень доволен командой и этим успехом. У "Лудогорца" очень хорошая команда, мы получили серьезную победу в двух матчах против них. Далее нам предстоит сыграть против "Валлетты" с Мальты . Несколько наших тренеров видели их матч во вторник в Лиге чемпионов, и я также смотрел их игру. Но сначала игрокам нужно отдохнуть, и только потом будем рассказывать сильные стороны мальтийцев", - сказал экс-тренер "Динамо".

"Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов с 3-го раунда.

  • 18 июля стали известны все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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