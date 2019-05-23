Президента ПСЖ обвинили в покупке чемпионата мира за $3,5 млн

23 мая, 2019, 16:49

Президента футбольного клуба ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи обвинили, что он дал взятку за получение Катаром чемпионата мира по легкой атлетике

Об этом сообщает BBC.

Французский суд обвинил Нассера Аль-Хелаифи в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по легкой атлетике-2019. По версии следствия, в 2011 году фирма Oryx Qatar Sports Investment, которой обладают Аль-Хелаифи и его брат Халид, перевела $3,5 млн на счет компании сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака - Папы Массата Диак.

Катар претендовал на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2017 и 2019 годах и получил право на второй турнир. Два года назад соревнования прошли в Лондоне.

Сам Нассер Аль-Хелаифи заявил, что он не знал ни о каких выплатах. Адвокаты Аль-Хелаифи называют обвинения безосновательными.