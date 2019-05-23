Президента ПСЖ обвинили в покупке чемпионата мира за $3,5 млн
Об этом сообщает BBC.
Французский суд обвинил Нассера Аль-Хелаифи в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по легкой атлетике-2019. По версии следствия, в 2011 году фирма Oryx Qatar Sports Investment, которой обладают Аль-Хелаифи и его брат Халид, перевела $3,5 млн на счет компании сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака - Папы Массата Диак.
Катар претендовал на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2017 и 2019 годах и получил право на второй турнир. Два года назад соревнования прошли в Лондоне.
Сам Нассер Аль-Хелаифи заявил, что он не знал ни о каких выплатах. Адвокаты Аль-Хелаифи называют обвинения безосновательными.
- 2 мая стало известно, что катарские владельцы могут отказаться от финансирования французского футбольного клуба ПСЖ.
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