Еще один футболист "Шахтера" может перейти в российский клуб
23 июля, 2019, 09:58
Нигерийский форвард "Шахтера" Оларенваджу Кайоде может перейти в московский "Спартак"
Об этом сообщают росСМИ.
Московский клуб хочет арендовать 26-летнего нигерийца с правом выкупа. Кайоде не попал в заявку "Шахтера" на следующий чемпионат Украины.
На Кайоде также претендует турецкий "Газишехир Газиантеп".
В прошлом сезоне нападающий сыграл 16 матчей за "Шахтер", забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.
В "Спартаке" выступает экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано. Также в российских клубах играют бывшие футболисты "горняков" Ярослав Ракицкий, Олег Данченко и Иван Ордец.
- 9 июля стало известно, что бразильский "Гремио" отклонил предложение "Шахтера" о переходе нападающего Эвертона.
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
Читайте также
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-