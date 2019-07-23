Еще один футболист "Шахтера" может перейти в российский клуб

23 июля, 2019, 09:58

Нигерийский форвард "Шахтера" Оларенваджу Кайоде может перейти в московский "Спартак"

Об этом сообщают росСМИ.

Московский клуб хочет арендовать 26-летнего нигерийца с правом выкупа. Кайоде не попал в заявку "Шахтера" на следующий чемпионат Украины.

На Кайоде также претендует турецкий "Газишехир Газиантеп".

В прошлом сезоне нападающий сыграл 16 матчей за "Шахтер", забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.

В "Спартаке" выступает экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано. Также в российских клубах играют бывшие футболисты "горняков" Ярослав Ракицкий, Олег Данченко и Иван Ордец.