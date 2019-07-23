//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕще один футболист "Шахтера" может перейти в российский клуб

Еще один футболист "Шахтера" может перейти в российский клуб


фото: shakhtar.com
Нигерийский форвард "Шахтера" Оларенваджу Кайоде может перейти в московский "Спартак"

Об этом сообщают росСМИ.

Московский клуб хочет арендовать 26-летнего нигерийца с правом выкупа. Кайоде не попал в заявку "Шахтера" на следующий чемпионат Украины.

На Кайоде также претендует турецкий "Газишехир Газиантеп".

В прошлом сезоне нападающий сыграл 16 матчей за "Шахтер", забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.

В "Спартаке" выступает экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано. Также в российских клубах играют бывшие футболисты "горняков" Ярослав Ракицкий, Олег Данченко и Иван Ордец.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать