Трамп отреагировал на выступление Мюллера в Конгрессе

25 июля, 2019, 12:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен выступлением бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера перед комитетом Палаты представителей Конгресса

Трамп сказал, что "у нас был очень хороший день", сообщает DW.

По его словам, представители Демократической партии, напротив, пережили разрушительный день.

Трамп еще раз назвал расследование Мюллера "потерей времени", "охотой на ведьм" и "эпической неудобством".

Напомним, в своем выступлении бывший спецпрокурор Роберт Мюллер назвал вмешательство РФ в выборах наибольшую угрозу американской демократии.