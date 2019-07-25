Мюллер назвал вмешательство РФ в выборах наибольшей угрозой американской демократии

"Это не была отдельная попытка. Они продолжают вмешиваться, прямо пока мы здесь сидим. И они собираются это сделать в следующей избирательной кампании", - заявил Мюллер, выступая во время открытых слушаний в комитете по правоохранительной деятельности Палаты представителей Конгресса США.

Мюллер сказал, что за всю свою карьеру не помнит большей угрозы для американской дипломатии, чем вмешательство России в президентские выборы США 2016 года.

Мюллер добавил, что "это заслуживает внимания каждого американца".

"В процессе нашего расследования мы выдвинули обвинения более чем 30 лицам за совершение федеральных преступлений, включая 12-ю российскими офицерами", - сообщил он.

Спецпрокурор напомнил, что 7 обвиняемых были приговорены или признали вину, а расследование определило, что российское правительство вмешался в американские выборы в "потрясающий и систематический" способ.

В то же время он в очередной раз повторил, что расследование не выявило фактов сговора членов избирательной кампании Дональда Трампа с российским правительством в этих усилиях.

Относительно препятствования правосудию, в котором подозревали президента США Трампа, то Мюллер заявил, что не имел юридического права обвинять действующего президента, хотя факты препятствования были зафиксированы.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Впоследствии Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.