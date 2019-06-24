Шевченко отметился голом в матче "Челси" с легендами "Реала"

24 июня, 2019, 08:55

Главный тренер сборной Украины и экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко отметился голом в матче с легендами "Реала"

Видео гола появилось в youtube.

Андрей Шевченко забил мяч в поединке звезд мадридского "Реала" и лондонского "Челси". Украинец сыграл за англичан, за которых выступал в 2006-2008 годах.

В первом тайме Шевченко заработал пенальти, который сам реализовал. Победил в поединке "Реал" - 5: 4.