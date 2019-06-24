Шевченко отметился голом в матче "Челси" с легендами "Реала"
24 июня, 2019, 08:55
Главный тренер сборной Украины и экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко отметился голом в матче с легендами "Реала"
Видео гола появилось в youtube.
Андрей Шевченко забил мяч в поединке звезд мадридского "Реала" и лондонского "Челси". Украинец сыграл за англичан, за которых выступал в 2006-2008 годах.
В первом тайме Шевченко заработал пенальти, который сам реализовал. Победил в поединке "Реал" - 5: 4.
- 11 июня стало известно, что сборная Украины по футболу в матче отбора Евро-2020 с Люксембургом забила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко .
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