Роналду и Неймар подрались на боксерском ринге
6 июля, 2019, 18:11
Звездные футболисты Криштиану Роналду и Неймар снялись в рекламном ролике, где они сражаются на боксерском ринге
Об этом сообщает Europort.
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард ПСЖ Неймар снялись в совместной рекламе для португальской компании MEO. В видеоролике футболисты появляются на боксерском ринге и проводят бой.
- 2 июля нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал видео, на котором он тренируется в компании олимпийского призера в беге.
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