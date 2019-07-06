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Espreso.tvСпортРоналду и Неймар подрались на боксерском ринге

Роналду и Неймар подрались на боксерском ринге


фото: eurosport
Звездные футболисты Криштиану Роналду и Неймар снялись в рекламном ролике, где они сражаются на боксерском ринге

Об этом сообщает Europort.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард ПСЖ Неймар снялись в совместной рекламе для португальской компании MEO. В видеоролике футболисты появляются на боксерском ринге и проводят бой.

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