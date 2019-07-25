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Espreso.tvСпортРебров рассказал, что ему не понравилось в матче Лиги чемпионов

Ребров рассказал, что ему не понравилось в матче Лиги чемпионов


фото: narodna-pravda.ua
Главный тренер "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров поделился впечатлениями от матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Валлеттой"

Слова украинский передает официальный сайт "Ференцвароша" .

Экс-тренер "Динамо" рассказал о победе над валлийцами (3: 1).

"Полностью доволен результатом, но мы могли забить больше голов. Надо серьезно отнестись к ответной встрече, это была только первая часть противостояния. Гол мальтийцев не изменяет то, как мы будем играть в ответном матче. Надо проанализировать эту встречу и с тренерским штабом определить тактику на соответствующую ". Валлетта" показала, что мы от нее ожидали. Было давление первые 5-10 минут, а затем мы доминировали остаток матча. Используй мы больше моментов - получили бы лучший результат. Но сейчас надо радоваться счете 3: 1 " , - сказал Ребров.

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