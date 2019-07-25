"Все сюда": СБУ запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезд в Украину

25 июля, 2019, 13:09

Служба безопасности Украины запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезжать в Украину в течение 3 лет за то, что она незаконно ездила в оккупированный Крым

Об этом сообщили в СБУ, передает Детектор медиа .

"По состоянию на сегодня запрашиваемой вами лицу (Дане Борисовой, - Ред.) запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Напомним, телеведущая в 2017 году лечилась в Крыму от наркозависимости, а в июле этого года приехала в украинскую столицу для съемок в проекте.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в половине третьего ночи и в половине седьмого утра, задавали конечно вопрос и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда ", - подписала фото из Киева телеведущая.