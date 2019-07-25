//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Все сюда": СБУ запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезд в Украину

"Все сюда": СБУ запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезд в Украину


фото: instagram
Служба безопасности Украины запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезжать в Украину в течение 3 лет за то, что она незаконно ездила в оккупированный Крым

Об этом сообщили в СБУ, передает Детектор медиа .

"По состоянию на сегодня запрашиваемой вами лицу (Дане Борисовой, - Ред.) запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Напомним, телеведущая в 2017 году лечилась в Крыму от наркозависимости, а в июле этого года приехала в украинскую столицу для съемок в проекте.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в половине третьего ночи и в половине седьмого утра, задавали конечно вопрос и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда ", - подписала фото из Киева телеведущая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать