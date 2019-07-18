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Espreso.tvОбщество"Все сюда": россиянка Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым, приехала в Киев

"Все сюда": россиянка Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым, приехала в Киев

Телеведущая в 2017 году лечилась в Крыму от наркозависимости, а сейчас приехала в украинскую столицу для съемок в проекте

Фотографию из Киева Борисова обнародовала в Instagram.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в половине третьего ночи и в половине седьмого утра, задавали, конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда", - подписала фото телеведущая.

Также Борисова поделилась фотографиями из Киево-Печерской лавры.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Дана Борисова проходила лечение от наркозависимости в оккупированном Крыму.

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