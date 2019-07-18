"Все сюда": россиянка Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым, приехала в Киев
18 июля, 2019, 14:58
Телеведущая в 2017 году лечилась в Крыму от наркозависимости, а сейчас приехала в украинскую столицу для съемок в проекте
Фотографию из Киева Борисова обнародовала в Instagram.
"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в половине третьего ночи и в половине седьмого утра, задавали, конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда", - подписала фото телеведущая.
Также Борисова поделилась фотографиями из Киево-Печерской лавры.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Дана Борисова проходила лечение от наркозависимости в оккупированном Крыму.
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