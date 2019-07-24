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Espreso.tvСпортФонсека собирается усилить "Рому" форвардом "Шахтера"

Фонсека собирается усилить "Рому" форвардом "Шахтера"


фото: XSPORT.ua
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хочет подписать нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Calciomercato.it .

Римляне ищут замену нападающему Эдин Джеко, который может покинуть клуб летом, и один из кандидатов - форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. Им также интересовался "Интер", который сейчас тоже ищет нападающего. В приоритете для "Ромы" - Гонсало Игуаин. С "Ювентусом" сделка по аренде с правом выкупа, но сам футболист еще не дал согласие на трансфер.

Также среди кандидатов Мариано Диас из "Реала".

В прошлом сезоне Мораес сыграл 39 матчей, забил 26 голов и сделал 11 голевых пасов. Его контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2020-го.

 

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