Премьер Италии Конте отрицает, что РФ финансировала его правительство

25 июля, 2019, 08:32

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что не владеет информацией о незаконном договоре о получении российских денег "Лигой Севера" от соглашения о поставках нефти

Заявление Конте сделал в Сенате, передает 112 .

Конте подчеркнул, что его правительство никогда не подвергался воздействию, в частности финансовом со стороны России и он полностью доверяет членам своего правительства.

Также премьер отметил, что Савойни ни занимал и не занимает должность эксперта в действующем правительстве.

"На основании информации, имеющейся в распоряжении главы правительства, я могу сказать, что Савойни (помощник главы МВД Италии, - ред.) не занимает и не занимал должности эксперта в этом правительстве. Он присутствовал в Москве 15 и 16 июля 2018 года , так как сопровождал министра Сальвини (вице-премьер и глава МВД Италии, лидер ультраправой партии "Лига Севера", - ред.) ", - заявил Конте.

Он пообещал позаботиться о том, чтобы министры контролировали, чтобы на двусторонних правительственных встречах присутствовали только официально аккредитованные лица, обязаны соблюдать конфиденциальность.