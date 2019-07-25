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Espreso.tvОбществоПремьер Италии Конте отрицает, что РФ финансировала его правительство

Премьер Италии Конте отрицает, что РФ финансировала его правительство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что не владеет информацией о незаконном договоре о получении российских денег "Лигой Севера" от соглашения о поставках нефти

Заявление Конте сделал в Сенате, передает 112 .

Конте подчеркнул, что его правительство никогда не подвергался воздействию, в частности финансовом со стороны России и он полностью доверяет членам своего правительства.

Также премьер отметил, что Савойни ни занимал и не занимает должность эксперта в действующем правительстве.

"На основании информации, имеющейся в распоряжении главы правительства, я могу сказать, что Савойни (помощник главы МВД Италии, - ред.) не занимает и не занимал должности эксперта в этом правительстве. Он присутствовал в Москве 15 и 16 июля 2018 года , так как сопровождал министра Сальвини (вице-премьер и глава МВД Италии, лидер ультраправой партии "Лига Севера", - ред.) ", - заявил Конте.

Он пообещал позаботиться о том, чтобы министры контролировали, чтобы на двусторонних правительственных встречах присутствовали только официально аккредитованные лица, обязаны соблюдать конфиденциальность.

  • Издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы договаривались о финансовой поддержке: итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение года стоимостью $ 1,5 млрд, 4% от которых якобы должна была получить " Лига Севера ".

 

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