Правительство готовит новые санкции для предприятий в Крыму

25 июля, 2019, 09:33

Кабинет Министров Украины разработал новые санкции в отношении предприятий во временно оккупированном Крыму и подаст на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В частности, под санкции попадают "юридические лица, привлеченные к строительству магистрального газопровода" Краснодарский Край - Крым ", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях на материковом шельфе Украины".

Так, в санкционный список будет добавлено 18 зарегистрированных на территории РФ предприятий и 6 - зарегистрированных в оккупированном Крыму.

"Также в санкционный список попали предприятия, привлеченные к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса РФ АО" Завод Фиолент "на территории Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции, Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении.

Действия названных юридических лиц, как отмечает ведомство, легитимирующих незаконной оккупации Крыма и Севастополя Россией, угрожают национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ведомстве отметили, что санкции создадут основу для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения предприятиями экономических отношений с США и странами Европейского Союза.