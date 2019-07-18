"Паспорта Путина" на Донбассе: МИД готовит план мероприятий для СНБО
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В ведомстве отметили, что требуют от РФ прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе, и начать выполнять взятые на себя обязательства.
"Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих русских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру", - отметили в МИД.
Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.
- 21 апреля 2018 года Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
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