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Espreso.tvОбщество"Паспорта Путина" на Донбассе: МИД готовит план мероприятий для СНБО

"Паспорта Путина" на Донбассе: МИД готовит план мероприятий для СНБО

Для СНБО готовится перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве отметили, что требуют от РФ прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе, и начать выполнять взятые на себя обязательства.

"Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих русских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру", - отметили в МИД.

Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.

В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.

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