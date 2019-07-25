Политзаключенного Бекирова осмотрит независимый врач для оценки состояния здоровья, - Денисова
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы договорились (с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, - ред.), что родные Бекирова предоставят независимого врача, который имеет российскую лицензию, и этот независимый врач будет допущен к Эдему Бекирову, он сделает заключение, чтобы мы увидели действительно ту картину и то состояние, и чтобы могли поверить такому заключению. И поэтому сейчас подбирается этот врач, и мы будем способствовать, чтобы так все и произошло", - отметила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она напомнила, что ранее обращалась к Москальковой с просьбой не доставлять Бекирова в суд.
"Он просто не выдержит. Это 4 часа в автозаке - ну просто невозможно. И поэтому я сейчас жду ответа (от Татьяны Москальковой, - ред.)", - добавила омбудсмен.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста.
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- 22 июля Бекиров не смог встать с постели в медчасти симферопольского СИЗО из-за острых болей в спине.
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