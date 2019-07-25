Политзаключенного Бекирова осмотрит независимый врач для оценки состояния здоровья, - Денисова

25 июля, 2019, 16:36

Заключенному крымскому активисту Эдему Бекирову подбирается независимый врач для оценки состояния здоровья заключенного

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы договорились (с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, - ред.), что родные Бекирова предоставят независимого врача, который имеет российскую лицензию, и этот независимый врач будет допущен к Эдему Бекирову, он сделает заключение, чтобы мы увидели действительно ту картину и то состояние, и чтобы могли поверить такому заключению. И поэтому сейчас подбирается этот врач, и мы будем способствовать, чтобы так все и произошло", - отметила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она напомнила, что ранее обращалась к Москальковой с просьбой не доставлять Бекирова в суд.

"Он просто не выдержит. Это 4 часа в автозаке - ну просто невозможно. И поэтому я сейчас жду ответа (от Татьяны Москальковой, - ред.)", - добавила омбудсмен.