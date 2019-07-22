Тяжелобольной политзаключенный Бекиров не может встать с постели из-за защемления позвоночника, - адвокат
22 июля, 2019, 15:57
Эдем Бекиров не смог встать с постели в медчасти симферопольского СИЗО из-за острых болей в спине
Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладен в Facebook.
"Пришел сегодня к своему подзащитному Эдему Бекирову обсудить текущие вопросы по делу и узнать о его самочувствие. Так вот, он не смог ко мне выйти из камеры в медсанчасти потому что не встает с постели. Причина: острые боли из-за защемления позвоночника. Родные передают в срочном порядке обезболивающие. Почему это произошло я пока не могу сказать, поскольку так и не увиделся с ним. Но, очевидно, имеют место быть внешние факторы, возможно повлияли условия содержания в медсанчасти СИЗО ", - рассказал адвокат.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста.
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
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