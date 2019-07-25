Парламент Испании окончательно отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера
25 июля, 2019, 17:18
В четверг Генеральные Кортесы (парламент) Испании во второй раз не переутвердили главой правительства лидера социалистов, и.о. премьер-министра Педро Санчеса
Об этом сообщает агентство Reuters.
После провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы, которые могут пройти уже 10 ноября, в четвертый раз за последние годы в Испании.
Во вторник парламент впервые не поддержал кандидатуру Санчеса - за него проголосовали 124 депутата при необходимых 176. При голосовании в четверг Санчесу было достаточно простого большинства голосов.
Социалисты обвиняют левых Podemos в непомерных аппетитах из-за того, что те требуют должность вице-премьера для своего лидера Пабло Иглесиаса и контроль над министерством труда.
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