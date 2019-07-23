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Espreso.tvМирПарламент Испании не смог утвердить Педро Санчеса премьер-министром

Парламент Испании не смог утвердить Педро Санчеса премьер-министром

Педро Санчес
Педро Санчес
фото: REUTERS
Парламент Испании провалил первое голосование по утверждению премьер-министром страны действующего главы правительства Педро Санчеса

Об этом сообщает The Guardian.

Кандидатуру Санчеса поддержали 124 депутата, против проголосовали 170, а еще 52 - воздержались.

Во время первого тура голосования кандидату необходимо было получить абсолютное большинство голосов в 350-местном парламенте, то есть получить более 176 голосов.

Второй тур голосования состоится завтра. Согласно Конституции Испании, во время второго тура Санчесу будет достаточно поддержки простого большинства.

Впрочем, непонятно, получит ли нынешний премьер достаточно поддержки других партий, в частности, левых из партии "Подемос".

Если же Санчеса не утвердят премьером и со второй попытки, то в стране начнется обратный отсчет - на формирование нового правительства отводится два месяца от первого парламентского голосования за утверждение главы правительства.

Если правительство за это время не утвердят, то 24 сентября королю Испании Фелипе VI придется объявить новые внеочередные парламентские выборы.

Партия Санчеса одержала победу на парламентских выборах в апреле, но для формирования большинства ей не хватает голосов.

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