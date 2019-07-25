Новый премьер Британии Джонсон отдал должность в правительстве своему брату
25 июля, 2019, 10:00
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отдал должность заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии своему младшему брату Джо
Об этом пишет Европейская правда .
В прошлом Джо Джонсон был заместителем министра транспорта, однако, подал в отставку из-за разногласий по Brexit (Джонсон-младший выступал за проведение второго референдума).
Также сообщается, что сестра Бориса Джонсона - Рэйчел - также занимается политикой и является активной противницей Brexit.
Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании. Был избран новым лидером Консервативной партии Великобритании.
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