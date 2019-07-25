Новый премьер Британии Джонсон отдал должность в правительстве своему брату

25 июля, 2019, 10:00

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отдал должность заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии своему младшему брату Джо

Об этом пишет Европейская правда .

В прошлом Джо Джонсон был заместителем министра транспорта, однако, подал в отставку из-за разногласий по Brexit (Джонсон-младший выступал за проведение второго референдума).

Также сообщается, что сестра Бориса Джонсона - Рэйчел - также занимается политикой и является активной противницей Brexit.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании. Был избран новым лидером Консервативной партии Великобритании.