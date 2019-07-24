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Espreso.tvСпортМесси оштрафовали на $ 1,5 тыс за изъятие на Кубке Америки

Месси оштрафовали на $ 1,5 тыс за изъятие на Кубке Америки


фото: REUTERS
Американская конфедерация футбола вынесла решение по удалению форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки

Об этом сообщает TyC Sports .

На 37-й минуте матча за 3-е место с командой Чили на Кубке Америки (2: 1) парагвайский рефери Марио Диас де Вивар удалил Месси и полузащитник чилийцев Гари Медель. Арбитр усмотрел удар со стороны Месси. Американская конфедерация футбола по итогам того эпизода автоматически дисквалифицировала аргентинского форварда на один матч и оштрафовала на $ 1,5 тыс. Дополнительной дисквалификации не будет.

После матча нападающий "Барселоны" проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил о коррупции в американском футболе. Вердикт КОНМЕБОЛ по тем высказываниям Месси пока не опубликован. Решение о дисквалификации на один матч и штраф относится только к эпизоду с Медела. Ожидается, что вердикт относительно высказываний Месси будет опубликован через 15 дней или даже позже.

  • 10 июля стало известно, что лидер сборной Аргентины Лионеля Месси не включили в символическую сборную Кубка Америки.

 

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