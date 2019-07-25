Лукашенко пригрозил отправить правительство Беларуси в тюрьму
25 июля, 2019, 15:02
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой за ненадлежащую реакцию на падеж скота в стране
Об этом сообщает БелТА .
В частности, Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре вплотную заняться вопросом падежа скота.
"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., кажется, за прошлый год. Вы представляете, сколько бы это было мяса. Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - небрежность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю ", - подчеркнул он.
В 2018 году Лукашенко заявил о необходимости разработать устав госслужащего, согласно которому за нарушение чиновнику грозит тюремное заключение.
Напомним, в Беларуси Лукашенко влаштува в чистку в правительстве за "грязных коров".
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