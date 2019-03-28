В Беларуси Лукашенко устроил чистку в правительстве из-за "грязных коров"
Чиновники оставили свои должности после того, как 26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе Могилевской области. Он остался недоволен беспорядком в производственных помещениях и условиями содержания коров.
"Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", - обратился Лукашенко к чиновникам.
"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (глава администрации президента Наталья Кочанова. - Ред.) вслед сюда? А Анфимова (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. - Ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. А вы его ставите руководителем холдинга ... Я вас вообще не понимаю", - сказал Лукашенко.
"Здесь должно быть сухо, чисто, понимаешь? Они же гадят друг на друга, стоят друг на друге. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на этот скот! Он же весь обосранный" , - сказал глава белорусского государства.
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