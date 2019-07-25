ЦИК назвала мажоритарщиков-победителей еще по 10 округам
Об этом говорится на сайте ЦИК.
Донецкая область:
52 округ - Евгений Яковенко ( "Батькивщина")
Житомирская область:
66 округ - Татьяна Грищенко ( "Слуга народа")
Закарпатская область:
70 округ - Михаил Лаба ( "Слуга народа")
Ивано-Франковская область:
86 округ - Александр Матусевич ( "Слуга народа")
Киевская область:
96 округ - Ольга Смаглюк-Василевская ( "Слуга народа")
98 округ - Сергей Бунин ( "Слуга народа")
Кировоградская область:
100 округ - Игорь Мурдо ( "Слуга народа")
Луганская область:
107 округ - Александр Сухов (самовыдвижение)
Полтавская область:
148 округ - Анастасия Ляшенко ( "Слуга народа")
Черновицкая область:
204 округ - Валерий Божик ( "Слуга народа")
Напомним, что ЦИК обработала 99,85% протоколов:
"Слуга народа" получила 43,17% и находится на первом месте.
На втором - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,03%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" (8,10%).
Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" с результатом 5,82%.
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