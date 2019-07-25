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Espreso.tvОбществоЦИК назвала мажоритарщиков-победителей еще по 10 округам

ЦИК назвала мажоритарщиков-победителей еще по 10 округам


фото: reuters
Центральная избирательная комиссия определила еще 10 народных депутатов, которые победили в мажоритарных округах

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Донецкая область:

52 округ - Евгений Яковенко ( "Батькивщина")

Житомирская область:

66 округ - Татьяна Грищенко ( "Слуга народа")

Закарпатская область:

70 округ - Михаил Лаба ( "Слуга народа")

Ивано-Франковская область:

86 округ - Александр Матусевич ( "Слуга народа")

Киевская область:

96 округ - Ольга Смаглюк-Василевская ( "Слуга народа")

98 округ - Сергей Бунин ( "Слуга народа")

Кировоградская область:

100 округ - Игорь Мурдо ( "Слуга народа")

Луганская область:

107 округ - Александр Сухов (самовыдвижение)

Полтавская область:

148 округ - Анастасия Ляшенко ( "Слуга народа")

Черновицкая область:

204 округ - Валерий Божик ( "Слуга народа")

Напомним, что ЦИК обработала 99,85% протоколов:

"Слуга народа" получила 43,17% и находится на первом месте.

На втором - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,03%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" (8,10%).

Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" с результатом 5,82%.

 

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