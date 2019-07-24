Заря не взяла бразильцев на стартовый матч Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .
Делегация "Зари" отправилась в Черногорию, где в четверг, 25 июля, проведет первый матч отбора Лиги Европы против "Будучности". Наставник луганчан Виктор Скрипник взял на выездной матч 20 игроков. В заявку не попали бразильский хавбек Силас и новичок команды Лазио. Также эту встречу пропустит полузащитник Богдан Леднев.
В составе украинцев такие футболисты. Вратари: Шевченко, Махарадзе, Василий. Защитники: Абу-Ханна, Каменюка, Тимчик, Вернидуб, Иванисеня, Чайковский. Полузащитники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовский, Шалфеев, Чеберко, Михайличенко. Нападающие: Будковский, Кочергин, Кабан, Лунев.
Матч "Будучность" - "Заря" состоится в Подгорице 25 июля, а повторный пройдет в Запорожье 1 августа. Начало первого поединка - в 21:45 по киевскому времени.
- 22 июля украинские команды "Мариуполь" и "Заря" узнали соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют