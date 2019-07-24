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Espreso.tvСпортЗаря не взяла бразильцев на стартовый матч Лиги Европы

Заря не взяла бразильцев на стартовый матч Лиги Европы


фото: zarya-lugansk.com
На первый матч 2-го раунда отбора Лиги Европы с "Будучностью" с "Зарей" не полетели бразильцы Силас и Лазио

Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .

Делегация "Зари" отправилась в Черногорию, где в четверг, 25 июля, проведет первый матч отбора Лиги Европы против "Будучности". Наставник луганчан Виктор Скрипник взял на выездной матч 20 игроков. В заявку не попали бразильский хавбек Силас и новичок команды Лазио. Также эту встречу пропустит полузащитник Богдан Леднев.

В составе украинцев такие футболисты. Вратари: Шевченко, Махарадзе, Василий. Защитники: Абу-Ханна, Каменюка, Тимчик, Вернидуб, Иванисеня, Чайковский. Полузащитники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовский, Шалфеев, Чеберко, Михайличенко. Нападающие: Будковский, Кочергин, Кабан, Лунев.

Матч "Будучность" - "Заря" состоится в Подгорице 25 июля, а повторный пройдет в Запорожье 1 августа. Начало первого поединка - в 21:45 по киевскому времени.

  • 22 июля украинские команды "Мариуполь" и "Заря" узнали соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

 

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