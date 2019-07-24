Заря не взяла бразильцев на стартовый матч Лиги Европы

24 июля, 2019, 15:30

На первый матч 2-го раунда отбора Лиги Европы с "Будучностью" с "Зарей" не полетели бразильцы Силас и Лазио

Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .

Делегация "Зари" отправилась в Черногорию, где в четверг, 25 июля, проведет первый матч отбора Лиги Европы против "Будучности". Наставник луганчан Виктор Скрипник взял на выездной матч 20 игроков. В заявку не попали бразильский хавбек Силас и новичок команды Лазио. Также эту встречу пропустит полузащитник Богдан Леднев.

В составе украинцев такие футболисты. Вратари: Шевченко, Махарадзе, Василий. Защитники: Абу-Ханна, Каменюка, Тимчик, Вернидуб, Иванисеня, Чайковский. Полузащитники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовский, Шалфеев, Чеберко, Михайличенко. Нападающие: Будковский, Кочергин, Кабан, Лунев.

Матч "Будучность" - "Заря" состоится в Подгорице 25 июля, а повторный пройдет в Запорожье 1 августа. Начало первого поединка - в 21:45 по киевскому времени.