Стали известны соперники "Мариуполя" и "Зари" в квалификации Лиги Европы

22 июля, 2019, 16:30

Украинские команды "Мариуполь" и "Заря" узнали соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает офицфйний сайт УЕФА.

В понедельник, 22 июля состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которой украинские клубы узнали своих соперников. "Мариуполь" встретится с победителем пары АЗ - "Хэкен". "Заря" может сыграть с победителем пары "Осиек" - ЦСКА София, если во 2-м раунде квалификации пройдет черногорскую "Будучность".

Основной путь

"Мариуполь" - АЗ Алкмар / "Хэкен"

"Осиек" / ЦСКА С - "Заря" / "Будучность"

"Норчепинг" / "Лиепая" - "Хапоэль Беэр-Шева" / "Кайрат"

"Легия" / "Куопио" - "Брага"

"Яблонец" / "Пюник" - "Вулверхэмптон" / "Крузейдерс"

"Штурм" / "Гаугесун" - "Базель" / ПСВ

"Торино" / "Дебрецен" - "Есбьеерг" / "Шахтер" Беларусь

"Мольде" / "Чукарички" - "Арис" / АЕЛ Лимассол

"Мидтьюлланд" - "Рейнджерс" / "Прогресс"

"Риека" - "Абердин" / "Чихури"

"Мальме" / "Домжале" - "Утрехт" / "Зрински"

"Арсенал" Россия / "Нефтчи" - "Бней-Иегуда"

"Люцерн" / "Клаксвик" - "Эспаньол" / "Стьярнан"

"Спарта" - "Трабзонспор"

"Аустрия" - "Аполлон" Лимассол / "Шемрок Роверс"

"Тун" - "Спартак" Россия

АЕК Ларнака / "Левски" - "Гент" / "Виторул"

"Фехервар" / "Вадуц" - "Айнтрахт" / "Флора"

"Антверпен" - "Олимпиакос" / "Виктория"

"Спартак" Словакия / "Локомотив" Болгария - "Страсбур" / "Маккаби" Хайфа

"Вентспилс" / "Гзира Юнайтед" - "Витория Гимараеш" / "Женесс"

"Фейеноорд" - "Габала" / "Динамо" Грузия

"Стяуа" / "Алашкерт" - "Млада-Болеслав" / "Ордабасы"

"Легия" / "Куопио" - "Атромитос" / "Дунайская Стреда"

"Партизан" / "Коннас-Ки" - "Малатьяспор" / "Олимпия"

"Университатя Крайова" / "Гонвед" - АЕК

Путь чемпионов

«Сутьеска» (Чер) / АПОЭЛ (Кип) - «Торсхавн» (Фар) / «Линфилд» (Сир)

«Клуж» (Услуги) / «Маккаби» Тель-Авив (ИЗР) - «Тре Пенне» (Сан) / «Судува» (Лит)

«Арарат-Армения» (Арм) / «Линкольн Ред Импс» (Погибал) - «Сабуртало» (игру) / «Динамо» Загреб (Хор)

«Пяст» (Пол) / «Рига» (лат) - "Црвена Звезда» (Сер) / ХИК (фин)

«Валюр» (исл) / «Лудогорец» (Бол) - «Нью Сейнт» (Уэл) / «Копенгаген» (Дан)

«Сараево» (БиГ) - БАТЭ (Бел) / «Русенборг» (Нор)

«Санта-Колома» / «Астана» - «Ференцварош» (вверху) / «Валлетта» (Рис)

"Слован" / "ферроникеля" - "Дандолк" / "Карабах"

Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 8-го и 15-го августа. "Мариуполь" проведет первый матч в Украине, второй на выезде. "Заря" в случае выхода в 3-й раунд, первый матч проведет на выезде, второй матч - дома.