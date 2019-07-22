Стали известны соперники "Мариуполя" и "Зари" в квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает офицфйний сайт УЕФА.
В понедельник, 22 июля состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которой украинские клубы узнали своих соперников. "Мариуполь" встретится с победителем пары АЗ - "Хэкен". "Заря" может сыграть с победителем пары "Осиек" - ЦСКА София, если во 2-м раунде квалификации пройдет черногорскую "Будучность".
Основной путь
"Мариуполь" - АЗ Алкмар / "Хэкен"
"Осиек" / ЦСКА С - "Заря" / "Будучность"
"Норчепинг" / "Лиепая" - "Хапоэль Беэр-Шева" / "Кайрат"
"Легия" / "Куопио" - "Брага"
"Яблонец" / "Пюник" - "Вулверхэмптон" / "Крузейдерс"
"Штурм" / "Гаугесун" - "Базель" / ПСВ
"Торино" / "Дебрецен" - "Есбьеерг" / "Шахтер" Беларусь
"Мольде" / "Чукарички" - "Арис" / АЕЛ Лимассол
"Мидтьюлланд" - "Рейнджерс" / "Прогресс"
"Риека" - "Абердин" / "Чихури"
"Мальме" / "Домжале" - "Утрехт" / "Зрински"
"Арсенал" Россия / "Нефтчи" - "Бней-Иегуда"
"Люцерн" / "Клаксвик" - "Эспаньол" / "Стьярнан"
"Спарта" - "Трабзонспор"
"Аустрия" - "Аполлон" Лимассол / "Шемрок Роверс"
"Тун" - "Спартак" Россия
АЕК Ларнака / "Левски" - "Гент" / "Виторул"
"Фехервар" / "Вадуц" - "Айнтрахт" / "Флора"
"Антверпен" - "Олимпиакос" / "Виктория"
"Спартак" Словакия / "Локомотив" Болгария - "Страсбур" / "Маккаби" Хайфа
"Вентспилс" / "Гзира Юнайтед" - "Витория Гимараеш" / "Женесс"
"Фейеноорд" - "Габала" / "Динамо" Грузия
"Стяуа" / "Алашкерт" - "Млада-Болеслав" / "Ордабасы"
"Легия" / "Куопио" - "Атромитос" / "Дунайская Стреда"
"Партизан" / "Коннас-Ки" - "Малатьяспор" / "Олимпия"
"Университатя Крайова" / "Гонвед" - АЕК
Путь чемпионов
«Сутьеска» (Чер) / АПОЭЛ (Кип) - «Торсхавн» (Фар) / «Линфилд» (Сир)
«Клуж» (Услуги) / «Маккаби» Тель-Авив (ИЗР) - «Тре Пенне» (Сан) / «Судува» (Лит)
«Арарат-Армения» (Арм) / «Линкольн Ред Импс» (Погибал) - «Сабуртало» (игру) / «Динамо» Загреб (Хор)
«Пяст» (Пол) / «Рига» (лат) - "Црвена Звезда» (Сер) / ХИК (фин)
«Валюр» (исл) / «Лудогорец» (Бол) - «Нью Сейнт» (Уэл) / «Копенгаген» (Дан)
«Сараево» (БиГ) - БАТЭ (Бел) / «Русенборг» (Нор)
«Санта-Колома» / «Астана» - «Ференцварош» (вверху) / «Валлетта» (Рис)
"Слован" / "ферроникеля" - "Дандолк" / "Карабах"
Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 8-го и 15-го августа. "Мариуполь" проведет первый матч в Украине, второй на выезде. "Заря" в случае выхода в 3-й раунд, первый матч проведет на выезде, второй матч - дома.
Читайте также
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну