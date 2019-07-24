Встреча Зеленского и Джонсона будет планироваться после "Брекзита", - посол
Об этом посол рассказала в эфире Радио Свобода.
"Мы бы, конечно, очень хотели организовать этот визит (встреча Зеленского и Джонсона - ред.,) в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Брекзита до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала она.
Галибаренко напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину во время работы министром иностранных дел Соединенного Королевства. Поэтому знает о проблемах Украины.
"Он знает о нашей специфике, о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила Галибаренко.
- Напомним, 24 июля новым премьер-министром Великобритании официально стал Борис Джонсон.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют