Встреча Зеленского и Джонсона будет планироваться после "Брекзита", - посол

24 июля, 2019, 20:16

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко прогнозирует, что подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после завершения процедуры "Брекзита"

Об этом посол рассказала в эфире Радио Свобода.

"Мы бы, конечно, очень хотели организовать этот визит (встреча Зеленского и Джонсона - ред.,) в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Брекзита до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала она.

Галибаренко напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину во время работы министром иностранных дел Соединенного Королевства. Поэтому знает о проблемах Украины.

"Он знает о нашей специфике, о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила Галибаренко.