В 28 лет скончалась известная украинская боксер Юлия Лясота

24 апреля, 2019, 11:12

В возрасте 28 лет в Хмельницком умерла Юлия Лясота, которая входила в сборную Украины по боксу

Об этом сообщает "Е" .

24 апреля, в 6:30 в реанимационном отделении Хмельницкой городской больницы перестало биться сердце Юлии Лясоты.

"Ее состояние не улучшалось, а сегодня утром, к сожалению, она умерла", - сообщил главный врач городской больницы Владимир Розгонюк.

Накануне Юлию Лясоту прооперировали. У нее диагностировали тромбоз cудин печени. 23 апреля она была еще в критическом состоянии, но впоследствии в стабильно тяжелом. Что стало причиной внезапной болезни, неизвестно.

Юлия Лясота в 2017 году получила звание мастера спорта Украины, была членом сборной Украины по боксу, обладательницей многих медалей не только чемпионата Украины, но и европейских и мировых соревнований. До прихода в бокс выступала на профессиональном уровне с гандбольный клуб "Хмельничанка".

8 апреля на войне на востоке Украины погиб ее отец Николай Неживой, которого 11 апреля похоронили в Хмельницком. У Юлии остался 11-летний сын.