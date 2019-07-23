Усик хочет драться с Джошуа, Фьюри, Уайлдером и Руисом
Цитирует Усика BoxingScene.
По словам боксера, он устал постоянно тренироваться, и требует своего первого поединка в супертяжелом весе.
"Я хочу поединок с Джошуа на "Уэмбли". Думаю, мне будет гораздо сложнее бороться с Джошуа, чем с Руисом. Если вы хотите быть лучшим, вы должны драться с лучшими. Джошуа, Фьюри, Уайлдер и Руис сегодня самые лучшие. Очень жду дебюта в супертяжелом весе. Я уже устал быть вне боев, просто тренироваться и тренироваться. Я готов к тяжелой работе, я готов к бою и с нетерпением жду дебюта. Вчера у нас была встреча с Эдди Хирном, и мы говорили об этом, похоже, что дебют может состояться в сентябре, но, скорее всего, в октябре. Это будет в США. Мы еще не знаем н а 100%, но Эдди говорил, что это, скорее всего, будет Такам ", - сказал Усик.
- 22 июля украинский боксер Александр Усик поделился планами на будущее .
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