Трамп похвалил Джонсона: "Он - британский Трамп, и это хорошо"
24 июля, 2019, 10:38
Президент США Дональд Трамп считает, что Борис Джонсон - хороший выбор на пост премьера Великобритании
Об этом он заявил, выступая на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, сообщает Politico.
"У нас есть действительно добрый человек. Он теперь станет премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон", - сказал Трамп.
"Добрый человек. Он крепкий и умный. Его называют" британский Трамп ". Они называют его" британским Трампом ", и есть люди, которые говорят, что это хорошо", - продолжил президент.
"Меня любят там. Это то, чего они хотели. Это то, что им нужно. Это то, что им нужно. Он сделает это. Борис хороший. Он сделает хорошую работу", - добавил Трамп.
Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в бородьби за пост лидера Консервативной партии , и теперь займет кресло главы правительства, заменив Терезу Мэй.
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