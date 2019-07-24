Трамп похвалил Джонсона: "Он - британский Трамп, и это хорошо"

Об этом он заявил, выступая на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, сообщает Politico.

"У нас есть действительно добрый человек. Он теперь станет премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон", - сказал Трамп.

"Добрый человек. Он крепкий и умный. Его называют" британский Трамп ". Они называют его" британским Трампом ", и есть люди, которые говорят, что это хорошо", - продолжил президент.

"Меня любят там. Это то, чего они хотели. Это то, что им нужно. Это то, что им нужно. Он сделает это. Борис хороший. Он сделает хорошую работу", - добавил Трамп.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в бородьби за пост лидера Консервативной партии , и теперь займет кресло главы правительства, заменив Терезу Мэй.