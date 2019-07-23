Роналду оправдали по делу об изнасиловании

23 июля, 2019, 10:44

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду избежал уголовной ответственности по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги

Об этом полиция Лас-Вегаса сообщила в twitter.

Полиция округа Кларк штата Невада выступила с заявлением, что отказалась выдвигать формальные обвинения в Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

"Оценив имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения относительно Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, не будет применено никаких санкций", - говорится в заявлении полиции.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 000 долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.