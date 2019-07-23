Роналду оправдали по делу об изнасиловании
Об этом полиция Лас-Вегаса сообщила в twitter.
Полиция округа Кларк штата Невада выступила с заявлением, что отказалась выдвигать формальные обвинения в Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
"Оценив имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения относительно Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, не будет применено никаких санкций", - говорится в заявлении полиции.
Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 000 долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.
LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk- Clark County DA (@LasVegasDA) 22 июля 2019 г.
- 6 июля звездные футболисты Криштиану Роналду и Неймар снялись в рекламном ролике, где они сражаются на боксерском ринге.
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