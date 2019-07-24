Правительство предложит СНБО усиление санкций против России
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины", - говорится в сообщении.
В санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных в РФ, и еще 6, зарегистрированных во временно оккупированном Крыму. Также в санкционный список включили предприятия, привлеченные к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса РФ "АО" Завод Фиолент" во временно оккупированном Крыму. Среди них - предприятия, зарегистрированные в РФ, КНР, Турции и Боснии и Герцеговине.
"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Введение санкций ко всем причастным предприятиям, задействованным в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым" и незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Евросоюза и США ", - отметили в МинВОТ.
В министерстве отметили, что введение санкций относительно указанных юридических лиц также создаст правовые основания для расширения санкционного списка.
- Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины готовит для СНБО план мероприятий из-за выдачи "путинских паспортов" жителям Донетчины и Луганщины.
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