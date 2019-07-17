Лунин оценил перспективы новичка "Динамо"

17 июля, 2019, 10:02

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин поделился мнением о переходе экс-одноклубника по "Заре" Александра Караваева в "Динамо"

Об этом голкипер рассказал в интервью YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

"Думаю, он прилично усилит "Динамо". Закроет любую позицию на правом фланге - защита, нападение. Саша отбегает 90 минут на одном дыхании. Он закрывает весь фланг. Вы можете убрать оттуда нападающего, он все равно все успеет сделать. Он в порядке и потихоньку уже влился в команду, а в сборной Украины он получил немало знаний по тактике", - сказал Лунин.

Голкипер "Реала" и новичок "Динамо" регулярно вызываются в сборную Украины и вместе выступали за луганскую "Зарю".