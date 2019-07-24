Определилась команда, которая повысится в классе вместо экс-клуба УПЛ
24 июля, 2019, 13:44
Запорожский "Металлург" заменит "Арсенал-Киев", который в прошлом сезоне выступал в УПЛ, в первой лиге
Об этом сообщается на странице муниципального футбольного клуба "Металлург" в facebook.
Вместо "Арсенала-Киев", который снялся с профессиональных соревнований, в первой лиге сыграет "Металлург" З. Такое решение большинством голосов принял совет лег, который прошел в Доме футбола.
"Металлург" в прошлом сезоне стал вторым в группе Б второй лиги и проиграл "Агробизнеса" в стыковых матчах. Также на место "Арсенала-Киев" претендовало житомирское "Полесье".
В сезоне-2019/20 в первой лиге будет 16 команд, а в каждой из групп второй - по 11.
- 22 июля стало известно, что киевский "Арсенал" прекращает выступления на профессиональном уровне.
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