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Espreso.tvСпортОпределилась команда, которая повысится в классе вместо экс-клуба УПЛ

Определилась команда, которая повысится в классе вместо экс-клуба УПЛ


фото: facebook
Запорожский "Металлург" заменит "Арсенал-Киев", который в прошлом сезоне выступал в УПЛ, в первой лиге

Об этом сообщается на странице муниципального футбольного клуба "Металлург" в facebook.

Вместо "Арсенала-Киев", который снялся с профессиональных соревнований, в первой лиге сыграет "Металлург" З. Такое решение большинством голосов принял совет лег, который прошел в Доме футбола.

"Металлург" в прошлом сезоне стал вторым в группе Б второй лиги и проиграл "Агробизнеса" в стыковых матчах. Также на место "Арсенала-Киев" претендовало житомирское "Полесье".

В сезоне-2019/20 в первой лиге будет 16 команд, а в каждой из групп второй - по 11.

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