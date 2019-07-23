Экс-клуб УПЛ прекратил профессиональные выступления
Об этом "Арсенал" сообщает на своей странице в facebook.
"Футбольный клуб "Арсенал" сообщил руководству Профессиональной лиги Украины о том, что не сможет принять участие в чемпионате Украины сезона 2019/20 из-за нехватки финансирования. Клуб столкнулся с финансовыми трудностями, поэтому чтобы не подводить футболистов, тренеров и персонал, чтобы не разрушать календарь матчей Первой лиги и не давать никому пустых надежд, было принято решение снять команду. "Арсенал" не будет представлен в профессиональном футболе в нынешнем сезоне, но клуб продолжит свою жизнедеятельность. Наша академия - одна из лучших в Украине, а у подрастающего поколения есть отличные условия для подготовки. Мы будем активно развивать детско-юношеский футбол, улучшать инфраструктуру и готовиться к новым победам", - говорится в сообщении.
Место "Арсенала-Киев" в первой лиге может занять запорожский "Металлург" из второй лиги.
- 17 мая стало известно, что после матча чемпионата Украины "Арсенал-Киев" - "Черноморец" в раздевалку арбитров зашел мужчина и дал леща судьи.
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