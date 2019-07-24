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Espreso.tvОбществоНАБУ снова обыскивает корпорацию "Богдан Моторс"

НАБУ снова обыскивает корпорацию "Богдан Моторс"

В среду, 24 июля, детективы НАБУ пришли с обыском в компанию "Богдан Моторс" в рамках дела о злоупотреблениях должностными лицами государственного "Укрэксимбанка" служебным положением

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Укрэксимбанк" (100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров) " , - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация производства - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Указанные факты детективы НАБУ расследуют с июня 2019 года.

  • Напомним, в июле детективы НАБУ уже приходили с обысками в компанию "Богдан Моторс", а также в спортклуб "5 элемент".
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