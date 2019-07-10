Месси не нашли места среди лучших футболистов Кубка Америки

10 июля, 2019, 11:33

Лидера сборной Аргентины Лионеля Месси не включили в символическую сборную Кубка Америки

Об этом сообщает КОНМЕБОЛ .

Символическая сборная Кубка Америки-2019: Алиссон, Дани Алвес, Тьяго Силва (все - Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауки (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия), Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

Больше всего представителей имеет хозяин и победитель турнира Бразилия - 5 футболистов. 2 игрока делегировала Перу. По одному Аргентина, Колумбия и Уругвай. В символической сборной не нашлось места нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

Победителем Кубка Америки-2019 стала сборная Бразилии. Второе место заняла команда Перу, а в матче за третье место Аргентина победила Чили.