Месси не нашли места среди лучших футболистов Кубка Америки
10 июля, 2019, 11:33
Лидера сборной Аргентины Лионеля Месси не включили в символическую сборную Кубка Америки
Об этом сообщает КОНМЕБОЛ .
Символическая сборная Кубка Америки-2019: Алиссон, Дани Алвес, Тьяго Силва (все - Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауки (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия), Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).
Больше всего представителей имеет хозяин и победитель турнира Бразилия - 5 футболистов. 2 игрока делегировала Перу. По одному Аргентина, Колумбия и Уругвай. В символической сборной не нашлось места нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.
Победителем Кубка Америки-2019 стала сборная Бразилии. Второе место заняла команда Перу, а в матче за третье место Аргентина победила Чили.
- 9 июля знаменитый парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал высказывания Лионеля Месси о коррупции на Кубке Америки.
- 7 июля форвард сборной Аргентины Лионель Месси заработал красную карточку в матче за бронзу Кубка Америки и бойкотировал церемонию награждения .
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