Готовы поддерживать амбициозные реформы: Зеленский встретился с послами G7
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Президент Украины встретился с послами стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО.
Зеленский поблагодарил представителей стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также дипломатическим представителям - за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.
"Иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена главой государства ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента", - отметили в пресс-службе.
Владимир Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.
Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров.
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