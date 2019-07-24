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Espreso.tvОбществоГотовы поддерживать амбициозные реформы: Зеленский встретился с послами G7

Готовы поддерживать амбициозные реформы: Зеленский встретился с послами G7


фото: president.gov.ua
Иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена президентом ранее и должна получить необходимую поддержку новой Рады

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Президент Украины встретился с послами стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО.

Зеленский поблагодарил представителей стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также дипломатическим представителям - за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

"Иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена главой государства ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента", - отметили в пресс-службе.

Владимир Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров.

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