Финалист Кубка Америки вернется в "Динамо"
24 июля, 2019, 13:02
Центральный защитник Карлос Самбрано, который со сборной Перу стал финалистом Кубка Америки, вернется в "Динамо"
Об этом сообщает americatv со ссылкой на Fox Sports Radio Perú.
По данным ресурса, футболист вернется в Украину, чтобы возобновить выступления за киевский клуб. У игрока сборной Перу были предложения из Германии и Италии. 30-летнего Самбрано ждет встречи с руководством "Динамо". Ранее перуанец назвал возвращение в "Динамо" худшим вариантом продолжения карьеры.
Контракт защитника с киевлянами рассчитан до конца 2021 года.
В прошлом сезоне Самбрано играл на правах аренды за "Базель", за который провел 1 гол в 9 матчах.
- 24 июля стало известно, что Лионеля Месси оштрафовали за удаление на Кубке Америки.
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