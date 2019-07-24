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Espreso.tvСпортФиналист Кубка Америки вернется в "Динамо"

Финалист Кубка Америки вернется в "Динамо"


фото: 24tv.ua
Центральный защитник Карлос Самбрано, который со сборной Перу стал финалистом Кубка Америки, вернется в "Динамо"

Об этом сообщает americatv со ссылкой на Fox Sports Radio Perú.

По данным ресурса, футболист вернется в Украину, чтобы возобновить выступления за киевский клуб. У игрока сборной Перу были предложения из Германии и Италии. 30-летнего Самбрано ждет встречи с руководством "Динамо". Ранее перуанец назвал возвращение в "Динамо" худшим вариантом продолжения карьеры.

Контракт защитника с киевлянами рассчитан до конца 2021 года.

В прошлом сезоне Самбрано играл на правах аренды за "Базель", за который провел 1 гол в 9 матчах.

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