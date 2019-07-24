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Espreso.tvСпортФутболист "Реала" рискует пропустить весь сезон из-за травмы

Футболист "Реала" рискует пропустить весь сезон из-за травмы


фото: REUTERS
Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марк Асенсио может пропустить весь следующий сезон из-за травмы, полученной в товарищеском матче

Об этом сообщает Marca .

Марко Асенсио получил тяжелую травму во время товарищеской игры с лондонским "Арсеналом" на предсезонном турнире в США.

По предварительным данным, в Асенсио разрыв крестообразных связок, из-за которого футболист не будет играть длительный период. Вероятно, 23-летний хавбек вообще пропустит весь следующий сезон.

Асенсио перешел в "Реал" летом 2015 года по "Мальорки" за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл 44 матча, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В матче между "Реалом" и "Арсеналом" в основное время была зафиксирована ничья 2: 2, а Марко Асенсио забил один из голов. По пенальти победу одержали испанцы - 3: 2.

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