Forbes назвал 50 самых дорогих спортивных клубов мира

23 июля, 2019, 11:38

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов мира

Об этом сообщает Forbes.

Самым дорогим в мире стал клуб из американского футбола - "Даллас Ковбойз" со США, стоимость которого оценивается в $ 5 млрд. Вторым идет бейсбольный "Нью-Йорк Янкиз" - $ 4,6 млрд. Из футбольных клубов дороже всего стоит "Реал" - $ 4,24 млрд, который идет в рейтинге третьим. Сразу вслед за мадридцами расположилась "Барселона" - $ 4,02 млрд. В топ-10 также попал "Манчестер Юнайтед" - $ 3,81 млрд.

Всего в рейтинг вошли 7 футбольных клубов, 6 команд из НБА (баскетбол), 29 - из НФЛ (американский футбол) и 8 - с МЛБ (бейсбол).

Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

1. "Даллас Ковбойз" (США, американский футбол) - $ 5 млрд

2. "Нью-Йорк Янкиз" (США, бейсбол) $ 4,6 млрд

3. "Реал" (Испания, футбол) - $ 4,24 млрд

4. "Барселона" (Испания, футбол) - $ 4,02 млрд

5. "Нью-Йорк Никс" (США, баскетбол) - $ 4 млрд

6. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - $ 3,81 млрд

7. "Нью-Ингленд Революшн" (США, американский футбол) - $ 3,8 млрд

8. "Лос-Анджлес Лейкерс" (США, баскетбол) - $ 3,7 млрд

9. "Голден Стейт" (США, баскетбол) - $ 3,5 млрд

10. "Нью-Йорк Джайентз" (США, американский футбол - $ 3,3 млп