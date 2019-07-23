Юным талантом "Динамо" заинтересовались в Италии
23 июля, 2019, 13:51
17-летний форвард киевского "Динамо" Евгений Рязанцева привлек к себе внимание скаутов итальянских клубов
Об этом сообщает FootBoom.
Результативная и не по годам зрелая игра Евгения Рязанцева, в том числе и на международном турнире в Италии, не осталась незамеченной. По данным издания, итальянские клубы продолжили следить за его игрой и после успешного выступления в Боргаро, где он стал лучшим игроком и бомбардиром.
Интерес к талантливому нападающему, который привлекается под знамена юношеской сборной Украины (U-17), проявляют представители "Фиорентины" и "Торино".
На турнире в Италии Рязанцева признали лучшим игроком, также он стал лучшим бомбардиром.
- 22 июля "Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов.
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