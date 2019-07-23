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Espreso.tvСпортЮным талантом "Динамо" заинтересовались в Италии

Юным талантом "Динамо" заинтересовались в Италии


фото: ua-football.com
17-летний форвард киевского "Динамо" Евгений Рязанцева привлек к себе внимание скаутов итальянских клубов

Об этом сообщает FootBoom.

Результативная и не по годам зрелая игра Евгения Рязанцева, в том числе и на международном турнире в Италии, не осталась незамеченной. По данным издания, итальянские клубы продолжили следить за его игрой и после успешного выступления в Боргаро, где он стал лучшим игроком и бомбардиром.

Интерес к талантливому нападающему, который привлекается под знамена юношеской сборной Украины (U-17), проявляют представители "Фиорентины" и "Торино".

На турнире в Италии Рязанцева признали лучшим игроком, также он стал лучшим бомбардиром.

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