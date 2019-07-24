Если Медведчук и Зеленский сойдутся, это объединит украинское общество и оппозицию, - Княжицкий

24 июля, 2019, 21:56

В случае сотрудничества президента Украины Владимира Зеленского с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком украинское общество поддержит оппозицию

Об этом сказал в эфире Еспресо.TV народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Если Медведчук и Зеленский сойдутся, как мы видим на примере некоторых кандидатов, то противостоять будет сложно и это точно объединит украинское общество и оппозицию. Если Медведчук и Зеленский будут врагами, потому что и такую риторику от Зеленского тоже слышали, это будет совсем другая история. Поэтому все будет зависеть от того, какие будут планы у Зеленского, потому что люди голосовали не за его партию, а за него, возлагая все надежды на него. А он сам, мне кажется, до конца не имеет плана того, что нужно делать " - сказал Николай Княжицкий.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности также привел примеры связей кандидатов в нардепы от "Слуги народа" с окружением Виктора Медведчука.

"Например, человек, который с Михаилом Бондарем воюет, идет на Львовщине якобы от "Слуги народа", а его отец - партнер Тараса Козака, который от имени Медведчука покупает телеканалы. А приезжала его защищать какая-то женщина, на которую оформили имущество покойного Воронкова, которая судится с Максаковой, - то кто эти люди? Кто за них? При чем тут Медведчук у Зеленского, который якобы враг Медведчука? " - добавил Николай Княжицкий.