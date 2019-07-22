Николай Княжицкий побеждает на парламентских выборах по мажоритарному округу №116 во Львове

22 июля, 2019, 12:51

Николай Княжицкий, который баллотируется от партии "Европейская солидарность", после обработки 90% протоколов набирает более 23% голосов

Такую информацию представлен на официальном сайте Центризбиркома.

Народный депутат и председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий набрал наибольшее количество голосов избирателей среди кандидатов в одномандатном избирательном округе №116 во Львове. По состоянию на 12:00 ЦИК обработала более 90% протоколов избирательных участков округа.

Согласно данным обработанных протоколов, Княжицкий набрал более 18 тыс голосов избирателей. Отрыв от следующего кандидата составляет почти 2,5 тысячи голосов. Штаб Николая Княжицкого вел параллельный подсчет голосов и обработал информацию 100% протоколов с участков. Согласно информации штаба нардеп набрал более 20 тыс. Голосов избирателей. Отрыв от кандидата от партии "Голос" Марты Романяк составляет около 2600 голосов избирателей.

"Для меня конкурировать на 116-м округе, который для меня является родным, все равно было весьма непросто. Моя главная конкурентка - представительница партии "Голос". Эта партия во Львове на большинстве округах побеждает, поэтому это была не очень простая конкуренция, где соревновались между собой не так люди, как бренды ", - сказал председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности.

Также нардеп отметил, что сейчас парламент близкий к формированию однопартийного монобольшинства, что для Украины является прецедентом. По словам Княжицкого, это означает, что ответственность за все происходящее в стране, за экономику, за тарифы, цен, по международной жизни, за отношения с Россией будет ложиться на одного человека (президента Зеленского - ред.). Это в свою очередь может привести либо к диктатуре, либо к огромному успеху, или к огромному провалу.

"Моя роль в новом парламенте - делать все, чтобы то, над чем я работал, - проевропейские ценности, европейский выбор Украины, украинский язык и культура, не было под угрозой. Для этого я избирался и буду отстаивать дальше. Буду стараться достойно представлять мой родной город Львов и это для меня очень большая честь и очень высокая ответственность перед львовянами. ", - заявил Княжицкий.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах народный депутат Николай Княжицкий баллотировался по избирательному округу №116 от партии "Европейская Солидарность", которую возглавляет V президент Украины Петр Порошенко .

К одномандатного избирательного округа №116 входят Железнодорожный район и часть Шевченковского района города Львов.