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Espreso.tvОбществоЕфремов вышел из СИЗО

Ефремов вышел из СИЗО


фото: radiosvoboda
Обвиняемый в терроризме Александр Ефремов покинул здание СИЗО в Старобельске (Луганская область)

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover.

Также в машине их сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

Напомним, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест.

Александра Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК.

Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали в СИЗО в Старобельске Луганской области.

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